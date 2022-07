A cura della Redazione

Via libera al progetto definitivo per la realizzazione della rete fognaria lungo via Rio a Boscotrecase. L’ok è arrivato all’unanimità nel corso dell’ultima riunione della giunta guidata dal sindaco Pietro Carotenuto (nella foto). La delibera proposta dal vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Aniello Solimeno, prevede un intervento di circa 650mila euro e riguarderà non solo l’arteria principale ma anche tutta l’area circostante.

“Facciamo un ulteriore passo avanti verso il completamento di un’opera fondamentale per il nostro territorio - spiegano Carotenuto e Solimeno -. Il nostro impegno resta massimo per garantire ai nostri concittadini una qualità della vita sempre migliore. Sulla strada giusta significa mettere a sistema l’intero territorio e completare il sistema fognario”.

L’intervento di via Rio si inserisce in un progetto più ampio, che riguarderà anche via Settembrini e via Ugo Foscolo. "Tre progetti - continuano sindaco e vicesindaco - interamente finanziati dal Ministero dell’Interno per un totale di 2,5 milioni di euro che, come Amministrazione, abbiamo reperito nel 2021"