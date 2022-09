A cura della Redazione

Un successo annunciato quello che ha dato il via, lo scorso 5 settembre, presso la tenuta "La Mura" di Boscotrecase, alla seconda edizione di "Trecase legge, letture all'ombra del Vulcano - infiltrazione culturali a sostegno della legalità e della promozione del territorio di Trecase" promosso dall'associazione culturale Biesse per il bene sociale presieduta da Bruna Siviglia, in collaborazione con la Libreria Libertà di Torre Annunziata di Fabio Cannavale e Rosaria Vitulano e il patrocinio del Comune di Trecase, guidato dal sindaco Raffaele De Luca.

Ospite d'onore della serata il poeta e, come ama definirsi, paesologo, Franco Arminio con il suo spettacolo itinerante di poesia insieme al duo canoro Livio e Manfredi. Piena la soddisfazione dei soci campani di Biesse guidati dall'instancabile Fernanda Pucillo insieme ai soci Gabriella Pepe, Angela Tamburro, Anna Tortora, Teresa Villani e Nello Collaro.

I prossimi appuntamenti saranno tutti nella Villa Comunale di Trecase (inizio ore 18.30).

L’8 settembre ci sarà Luca Trapanese, assessore al Comune di Napoli, che dialogherà con Rosaria Vitulano della Libreria Libertà di Torre Annunziata sui “difetti speciali” dei bambini raccontati nel testo “Alba, le parole e i silenzi” scritto con Patrizia Rinaldi e illustrato da Francesca Assirelli. A seguire, lo scrittore Francesco Paolo Oreste converserà con la stessa Patrizia Rinaldi sulla sua ultima opera “Blanca e le ninas viejas” da cui è stata tratta le serie televisiva Blanca in onda sulla Rai.

Il 16 settembre sarà la volta di Esther Basile, giornalista e filosofa, collaboratrice dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, con il suo “Pasolini indomito corsaro”, che dialogherà con Vincenzo Liguori, docente di Filosofia presso l’istituto Don Milani di Gragnano. Letture dell’attrice Anna Maria Ackermann e allestimento foto e video a cura di Maria Rosaria Rubulotta.

La manifestazione terminerà il 22 settembre con il musicista Marco Zurzolo che, attraverso la raccolta “I napoletani non sono romantici”, converserà, accompagnato da intermezzi musicali, con l’organizzatrice dell’evento Fernanda Pucillo.