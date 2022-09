A cura della Redazione

Trecase si appresta a celebrare il suo patrono. Il 19 settembre sarà la Festa di San Gennaro, appuntamento molto sentito dalla comunità del piccolo Comune vesuviano.

Le iniziative religiose e civili sono state organizzate da don Salvatore Scaglione, Rettore del Santuario parrocchiale “S. Maria delle Grazie e San Gennaro”, in collaborazione con il Comitato per i festeggiamenti, presieduto da Angelo Cirillo, e la comunità parrocchiale.

Fitto è il calendario delle celebrazioni liturgiche che includono anche la ricorrenza del 14 settembre, solennità dell'esaltazione della Santa Croce, ottavo anniversario dell'elevazione a Santuario diocesano di San Gennaro. Quest’anno, dopo la pandemia da Covid-19, ritorna anche la processione della statua del Santo per le vie cittadine, in programma nel tardo pomeriggio di domenica 18 settembre.

IL PROGRAMMA LITURGICO

Lunedi 12 settembre, ore 18,30, ci sarà la Santa Messa presieduta da don Federico Battaglia, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile diocesana e responsabile della Segreteria Arcivescovile di Napoli.

Martedì 13 settembre, ore 18,30, la celebrazione eucaristica verrà offciata da don Raffaele Del Duca, parroco della chiesa S. Antonio a Brancaccio a Torre del Greco.

Mercoledì 14 settembre, ore 18,30, sarà Mons. Alfonso Punzo, Canonico penitenziere della Cattedrale di Napoli a presiedere il rito in chiesa, a seguire la conferenza “San Gennaro e il suo Tesoro” a cura dell’associazione culturale “Prometeo”.

Giovedì 15 settembre, ore 18,30, don Ciro Cozzolino, parroco della chiesa SS. Trinità e referente del presidio di “Libera” di Torre Annunziata, celebrerà la Santa Messa.

Venerdì 16 settembre, ore 18,30, celebrazione eucaristica con fra' Fedele Mattera, dell'Ordine Frati Minori e parroco della chiesa Santa Maria dell’Arco di Miano.

Sabato 17 settembre, ore 18,30, ad officiare l'Eucarestia, sarà don Vincenzo Cozzolino, Delegato arcivescovile Carità e Giustizia presso l’Arcidiocesi di Napoli.

Domenica 18 settembre gli orari delle celebrazioni eucaristiche sono i seguenti:

07,30 - presiede don Angelo Annunziata, cappellano ospedaliero.

09,30 - presiede don Polydore Ngolo, collaboratore parrocchiale della chiesa Sant’Antonio di Padova a Trecase.

11,00 - presiede don Giuseppe Tufo, parroco e direttore dell’ufficio per le confraternite presso l’Arcidiocesi di Napoli.

17,30 - presiede don Salvatore Scaglione, parroco e rettore del Santuario. A seguire la processione con la statua del Santo Patrono Gennaro Vescovo e Martire, che partirà da piazza San Gennaro e proseguirà lungo via Sesto Staibano e ritorno, via Regina Margherita, via Capitano Rea e ritorno, via Regina Margherita, per concludersi nuovamente in piazza San Gennaro.

Lunedì 19 settembre, solennità di San Gennaro:

09,30 - celebrazione eucaristica presieduta da don Pietro Amoroso, parroco della chiesa SS. Addolorata a Boscotrecase.

11,00 - celebrazione eucaristica presieduta da don Rosario Petrullo, parroco della chiesa S. Anna a Boscotrecase.

18,30 - celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Scaglione, parroco e rettore del Santuario.

I FESTEGGIAMENTI CIVILI

Il Comitato Festa Patronale del Santuario, in collaborazione con don Salvatore Scaglione, e con il supporto dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Luca, e la collaborazione delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, delle Associazioni e degli sponsor, ha organizzato numerose iniziative.

Lunedì 12 settembre, ore 19,30, l’associazione culturale Prometeo promuove l’iniziativa “San Gennà pienzace tu”. La storia di San Gennaro nelle letture e negli aneddoti, un viaggio tra fede e mito presso l’oratorio “Sac. don Giuseppe Tortora” in via Regina Margherita a Trecase.

Sabato 17 settembre, ore 07,45, apertura della giornata con fuochi di artificio. Alle ore 19,15, omaggio con posa di corona al Monumento dei Caduti, con la partecipazione della ‘’Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania”, che concluderà il suo intervento in piazza San Gennaro. Alle ore 19,45, l'apertura della XXVII sagra del Vino e del Tortano in piazza San Gennaro. Lo stand della sagra rimarrà aperto tutte le sere della festa.

Domenica 18 settembre, ore 07,45, apertura con fuochi di artificio. Alle ore 09,15 - Spettacolo pirotecnico in piazza San Gennaro. Alle re 20,30 fuochi dartificio sul prolungamento di via Vesuvio. Alle ore 21,00 il music live show con Ciro Ascione e lo spettacolo “Viaggio tra la musica napoletana di ieri e di oggi”. A seguire l'esibizione del trombettista Domenico Pollio; al termine, “Sal Napodano e il suo live show” in piazza San Gennaro.

Lunedì 19 settembre, ore 07,45, apertura della giornata con fuochi di artificio. Alle ore 20,30, Gabriele Esposito da X-Factor in concerto. A seguire Tommaso Primo in concerto in piazza San Gennaro. Chiusura dei festeggiamenti alle ore 23,00 con lo spettacolo di evoluzioni pirotecniche ed incendio del campanile in piazza San Gennaro.