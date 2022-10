A cura della Redazione

È stato presentato questa mattina il nuovo servizio di sosta oraria nelle strisce blu (a pagamento) che sarà attivo a partire dal prossimo 10 ottobre a Boscoreale. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Antonio Diplomatico, l’assessore al Ramo, Luca Giordano, e una rappresentanza della società Publiparking, aggiudicataria dell’appalto.

«A differenza di quanto si possa immaginare, il servizio è pensato per garantire le attività commerciali e i residenti - spiega Giordano -. Purtroppo esiste un problema di parcheggio selvaggio o di sosta permanente che non consente ai cittadini di sostare in prossimità di negozi o delle case di parenti e amici. La tariffa, accessibile a tutti, è la più bassa dell’intero comprensorio». Il costo infatti è di 60 centesimi all'ora, minomo 50 centesimi

Sul rilancio del commercio si è soffermato il primo cittadino: «È nostra intenzione tutelare gli imprenditori locali - ha detto Diplomatico -. Liberare gli stalli occupati da anni va nella direzione di poter consentire un parcheggio più agevole ai loro clienti con un costo irrisorio. Abbiamo voluto reare le condizioni affinché i cittadini possano spostarsi e sostare nella nostra città senza alcun tipo di problema. Da alcune settimane sono iniziati i lavori della nuova area a ridosso di piazza Pace che, siamo sicuri, darà un impulso positivo all’intera zona».

Dalla società Publiparking hanno fatto sapere che «nei primi giorni di servizio i 5 ausiliari informeranno i cittadini e spiegheranno il funzionamento dei parcometri e delle app, distribuendo anche brochure informative. Solo dopo inizieranno a lasciare ammonimenti per la sosta e, quindi, multe».

COME FUNZIONA

Diverse le novità che riguarderanno residenti e non che vorranno sostare, in particolare, nel centro cittadino, area compresa tra piazza Vergas e piazza Pace. Si dovrà pagare tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con una tariffa oraria di 60 centesimi di euro, mentre quella minima è di 50 centesimi.

Sono 3 le zone di riferimento:

- Zona A: Piazza Vargas/Circumvesuviana

- Zona B1: via Diaz, via Della Rocca, piazza Vargas, via Garibaldi, via Bellini

- Zona B2: via San Felice, via S.T. Cirillo, piazza Pace, via Papa Giovanni XXIII, via Gramsci, via Matteotti, largo Piccolomini, via Zurlo, via Vittorio Emanuele

I cittadini potranno perfezionare il pagamento utilizzando i parcometri già installati, digitando la targa della propria auto o il numero dello stallo e pagando con monete, carte di credito o con Ripark, la carta distribuita da Publiparking. Oppure, attraverso sms, o alcune app dedicate come Telepass Pay, Phonzie e Nino.

Non ci sarà bisogno di esporre il tagliando: gli ausiliari della sosta potranno verificare la regolarità del pagamento attraverso i palmari in dotazione.

GLI ABBONAMENTI

Sono previsti due tipi di abbonamento: quello per residenti (fruibile solo nelle rispettive zone di residenza, tra le aree B1 o B2), e quello per pendolari (che potranno sostare esclusivamente nel parcheggio della stazione Eav di piazza Vargas). In entrambi i casi, questi sono i costi: 25 euro mensili, 120 euro semestrali, 200 euro annuali.