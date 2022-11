A cura della Redazione

Ha provato ad entrare in casa dal balcone ma è preciptato dal secondo piano ed è morto.

La tragedia si è consumata a Boscoreale, nel Vesuviano, dove è deceduto un 62enne.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo - che pare si stesse separando dalla moglie - voleva accedere alla sua abitazione, nella quale non avrebbe più vissuto proprio perché in procinto di separarsi, e per farlo aveva deciso di arrampicarsi sul balcone.

Per cause ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio schiantandosi sulla tettoia del portone di ingresso del condominio in cui risiedeva. Vani i soccorsi giunti sul posto.

Al momento della tragedia in casa non c'erano né la moglie né la figlia, forse andate via perché temevano la reazione dell'uomo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Stazione di Boscoreale. Elementi utili alle indagini potrebbero emergere dall'autopsia disposta dal magistrato di turno della Procura di Torre Annunziata.