A cura della Redazione

Ok ai fondi per la realizzazione di un altro sentiero del Vesuvio. Dopo l’ultimazione dei lavori del sentiero numero 6, meglio conosciuto come Strada Matrone, la cui inaugurazione avverrà il prossimo 20 dicembre, l’Amministrazione comunale di Boscotrecase, guidata dal sindaco Pietro Carotenuto, incassa un altro importante finanziamento. L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, guidato dal commissario Agostino Casillo, infatti, ha approvato e finanziato per un valore di 780mila euro il progetto per il sentiero numero 12, denominato “Dalla città al cratere, passando per la porta del Fruscio al Vesuvio”.

Un percorso connettivo tra il centro cittadino di Boscotrecase e il cratere che attraverserà l’area della colata lavica del 1906, l’attuale via Fruscio. Un’attrazione turistica, ecosostenibile e in grado di permettere alla cittadina di Boscotrecase di riappropriarsi di luoghi da troppo tempo abbandonati e oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti.

"L’approvazione e il finanziamento da parte dell’Ente Parco del nostro progetto rappresenta un'ulteriore tappa verso il rilancio turistico e naturalistico del territorio di Boscotrecase - ha commentato Carotenuto -. Con la realizzazione del tracciato metteremo in connessione il centro cittadino con il cratere e recupereremo alla fruizione e alla bellezza tutta l’area di via Fruscio e della colata del 1906. Un percorso che si congiungerà con la Strada Matrone, i cui lavori dopo l’incendio del 2017 sono ormai conclusi, e che si inserisce perfettamente nelle linee del nostro Piano Urbanistico Comunale”.

Per l’assessore all’Urbanistica e Parco Nazionale Del Vesuvio, ing. Alfredo Izzo, che ha realizzato il progetto, a titolo gratuito, e ne ha curato ogni aspetto, si tratta di "una grande opportunità per rilanciare il turismo, anche in ottica P.U.C., creando risorse sul territorio e consentendo a tutti di godere delle bellezze dei luoghi e del meraviglioso cratere”.

Il progetto sarà illustrato nel corso di un incontro in programma venerdì 16 dicembre alle ore 18.00 presso l’aula consiliare del Comune vesuviano.