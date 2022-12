A cura della Redazione

Diciassette nuovi assunti al comune di Boscoreale. La soddisfazione del sindaco Antonio Diplomatico che, in un post su facebook, elogia il lavoro della sua Amministrazione capace di rientrare dal predissesto finanziario del bilancio dell’Ente, indispensabile per poter procedere a nuove assunzioni. In servizio entrano 10 vigili urbani, 6 amministrativi e 1 tecnico.

“Un nuovo risultato importante per il nostro Ente, ottenuto grazie al lavoro costante della mia amministrazione - scrive Diplomatico -. Abbiamo accolto questa mattina i nuovi 17 assunti: donne ed uomini che entrano tra le fila dei dipendenti del comune di Boscoreale, andando a potenziare una pianta organica fortemente ridotta dai pensionamenti degli ultimi anni. Un risultato, questo delle nuove assunzioni, reso possibile grazie al rientro dal predissesto finanziario del bilancio dell'Ente, a cui ci hanno relegato le vecchie Amministrazioni. Un compito difficile l'appianamento dei conti sul quale stiamo operando fin da inizio mandato. La città e i cittadini si aspettano molto da queste nuove assunzioni. Risposte più celeri alle loro richieste e maggiore legalità sulla strada, così da incidere sulla mentalità delle persone".

Infine il sindaco rivolge gli auguri ai neo assunti. "Anche dal vostro lavoro dipende la qualità della vita dei miei concittadini", ha concluso Diplomatico.