A cura della Redazione

La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica in diverse aree del Comune di Torre del Greco.

I disservizi sono legati ad un guasto improvviso occorso alla rete, per risolvere il quale sono al lavoro i tecnici dell'azienda idrica.

Queste le zone interessate:



PIAZZA LUIGI PALOMBA

VIA CATANIA

VIA CAVALLERIZZI

VIA CAVALLO

VIA DEL CIMITERO

VIA LAMARIA VECCHIA

VIA MARSIGLIA

VIA NAZIONALE

VIA PISA

VIA PURGATORIO

VIA SANT'ANTONIO

VIA VENEZIA

VICO I GIARDINO DEL CARMINE

VICO II GIARDINO DEL CARMINE

VICO III GIARDINO DEL CARMINE

VICO IV GIARDINO DEL CARMINE

e tutte le relative traverse.

Il ripristino della normale erogazione idrica dovrebbe avvenire a partire dalle ore 18 di oggi, lunedì 30 gennaio.