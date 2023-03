A cura della Redazione

"Costruiamo una rete di assistenza al servizio di tutti i cittadini di Boscoreale, partendo dalla riapertura del consultorio dell'Asl nell'attesa che si realizzi, grazie ai fondi PNRR, la Casa di Comunità h24 negli spazi che oggi ospitano l'Istituto Dati in via Papa Giovanni XXIII". E' quanto dichiara Pasquale Di Lauro, candidato sindaco di Boscoreale alla guida di una coalizione formata da liste civiche.

“Lavoriamo per una comunità che non lasci indietro nessuno, che aiuti i più deboli e che sia vicino alle persone - prosegue -. In connessione significa anche realizzare luoghi dove erogare servizi sociosanitari di base con competenze multidisciplinari. E’ nostra intenzione avviare una interlocuzione con l’Asl per riaprire nuovamente sul nostro territorio il consultorio, un luogo sicuro dove offrire servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità”

“Abbiamo già individuato alcuni locali, nelle disponibilità del patrimonio comunale, dove poter ospitare il servizio nell’attesa che, grazie al progetto finanziato con i fondi del PNRR, il Comune di Boscoreale si possa dotare di una Casa di Comunità h24 per tutti i servizi dell’Asl”, ha concluso Di Lauro.