A cura della Redazione

Un guasto ai passaggi a livello Circumvesuviana, le sbarre restano aperte e le auto transitano mentre a poca distanza sopraggiungono i convogli.

E' accaduto a Boscotrecase (via Carlo Pisacane) e a Trecase, in prossimità delle stazioni dei due Comuni vesuviani. Gli episodi sono stati segnalati al deputato dell'Alleanza Sinistrra-Verdi Francesco Emilio Borrelli, il quale ha contatto l'EAV per accertare quanto accaduto.

Dall'azienda hanno fatto sapere che, in questi casi, rispettando tutte le procedure di sicurezza, "il treno viene guidato a vista, avanzando a passo d’uomo - spiega Borrelli -. Il macchinista ed il capotreno fermano il treno prima del PL e scendono da esso per verificare che si possa passare in sicurezza. I guasti a quanto ci hanno riferito sono stati comunque riparati in poche ore".

"Sarebbe preferibile, in ogni caso, fare dei controlli su tutti i passaggi a livello della Circumvesuviana", ha concluso il parlamentare.

(L'episodio a Trecase)

(L'episodio a Boscotrecase)