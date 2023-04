A cura della Redazione

"Una Consulta sulle disabilità e l'istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità". È la proposta del candidato sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro.

"Crediamo che il livello di civiltà di un popolo si misuri anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione - evidenzia -. La nostra idea è quella di istituire la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità che sia supportato da un organo consultivo permanente che si occupi di disabilità. Una scelta che possiamo fare sin da subito, nei primi 100 giorni del mandato, per segnare subito il cambio di passo con la precedente amministrazione, così come impegneremo subito gli 80mila euro in bilancio per l’assistenza specialistica e il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità”.

“Lo scopo è quello di contribuire a migliorare le condizioni di fruibilità dei servizi pubblici e, in generale, rendere meno gravoso vivere la ‘disabilità’ - prosegue Di Lauro -. Anche sul tema delle barriere architettoniche l'obiettivo della nostra amministrazione sarà quello di eliminare tutti gli ostacoli di ordine architettonico. Lanceremo un piano "Zero Barriere". Non è più accettabile vedere marciapiedi ed ostacoli lungo le strade cittadine che impediscono ai disabili di muoversi autonomamente. Redigeremo un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e ne doteremo il Comune di Boscoreale, essendo lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche".