Sette liste, tra cui il Movimento 5 Stelle, a sostegno del candidato sindaco Pasquale Di Lauro, in lizza alle prossime elezioni comunali a Boscoreale del 14 e 15 maggio.

“L'elemento fondante che ci unisce è la condivisione di un progetto funzionale allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità di Boscoreale che, riteniamo, sia in grado di garantire ai nostri concittadini e concittadine degli standard più elevati di "qualità della vita", dice Di Lauro.

“Ciò che ci accomuna è la concezione della Politica come servizio e la consapevolezza che quest'ultima può risolversi in uno sterile esercizio del potere se non si innescano tutti quei meccanismi necessari a consentire, favorire e stimolare la partecipazione attiva della comunità - prosegue Di Lauro -. Per noi la Politica è responsabilità della decisione. Non è dover puntare il dito, agitare la bandiera della paura, rintracciare per forza un nemico. Noi ci presentiamo per qualcosa conclude -, non certo contro qualcuno”.

LE LISTE

SERGIANNI - BOSCOREALE LIBERA

PEOPLE BOSCOREALE

M5S

UNITI PER BOSCOREALE

PDP - PROPOSTA DEMOCRATICA POPOLARE

PROGETTO PER BOSCOREALE

BOSCOREALE NEL CUORE