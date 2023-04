A cura della Redazione

Nuovo avviso pubblico per l'ammissione alla Ludoteca per l'Infanzia dell'Ambito Sociale N30 di Trecase, ubicata in via Cattaneo.

Possono presentare istanza i genitori/tutori dei bambini di età comrpesa tra i 6 e i 36 mesi.

Sono 20 i posti disponibili per gli utenti residenti nella cittadina vesuviana. Le istanze vanno presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Trecase entro le ore 12 di giovedì 4 maggio.

Per tutte le info, consultare il sito web istituziuonale del Comune di Torre Annunziata (ente capofila dell'Ambito N30) - sezione Albo Pretorio.