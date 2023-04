A cura della Redazione

In vista dei possibili festeggiamenti dello scudetto del Napoli, la Commissione prefettizia del Comune di Boscoreale ha firmato l’ordinanza numero 5, in allegato, che impone alcuni divieti.

Da mezzogiorno del 30 aprile alla stessa ora del primo maggio gli esercizi commerciali non potranno vendere bevande alcoliche in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri o plastica leggera.

Durante i due giorni è vietata la vendita e l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili su tutto il territorio comunale.



Per i trasgressori è prevista una pena amministrativa da 25 a 500 euro.