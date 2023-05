A cura della Redazione

Avviati a Boscoreale i lavori per il completamento della Passeggiata Archeologica, la strada che collega gli Scavi di Pompei con l'area di Villa Regina.

Un'opera che rientra nel Grande Progetto Pompei e finanziata con fondi CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo).

"Un intervento strategico per lo sviluppo sociale, turistico ed economico di questa zona di Boscoreale - dice il sindaco Pasquale Di Lauro -. Significa mettere in connessione, in poche centinaia di metri, l'Antiquarium, la stazione Eav di Villa Regina, il museo del Parco del Vesuvio e l'area archeologica di Pompei".

Insieme al primo cittadino boschese, c'era anche il suo collega di Pompei, Carmine Lo Sapio.