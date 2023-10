A cura della Redazione

"Immediata cessazione dell'attività". E' l'ordinanza firmata dal dott. Nicola Anaclerio, dirigente dell'Ambito Sociale N30,che gestisce i Servizi Sociali nei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, rivolta alla casa di riposo per anziani "Villa Giovanna" di Boscoreale, ubicata in via Sottotenente E. Cirillo.

Lo scorso 5 ottobre, l'Ambito riceve una pec in cui i Carabinieri del NAS di Napoli segnalano l'esistenza della struttura che, da controlli svolti, opera senza alcun titolo abilitativo come disposto dal Regolamento regionale. L'11 ottobre, personale dell'Ambito effettua una visita ispettiva all'esito della quale viene riscontrata l'assenza dell'autorizzazione per l'esercizio della tipologia di servizio, essendo "il titolare della struttura provvisto di autorizzazione emessa in data 1 agosto 2003 dall’allora Settore Fiscalità Locale e Attività Produttive del Comune di Boscoreale, ai fini dell’esercizio di una struttura residenziale a carattere comunitario, con bassa intensità assistenziale, destinata ad accogliere utenti con limitata autonomia personale e priva di assistenza familiare".

Stando alle verifiche, l'Ambito contesta il non aver "adeguato la citata autorizzazione nel periodo transitorio per la conversione delle autorizzazioni stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale del 7 febbraio 2014 nell'ambito dell'entrata in vigore del relativo Regolamento", e quindi la struttura deve "considerarsi priva, di fatto, del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di cui è stato constatato lo svolgimento".

Il dirigente dispone poi "la prosecuzione del funzionamento della struttura per il tempo strettamente necessario al Servizio Sociale del Comune di Boscoreale a collocare gli ospiti presso altra struttura idonea e autorizzata, non oltre 7 giorni".

Il titolare è stato infine sanzionato amministrativamente con un'ammenda di 5mila euro.