A cura della Redazione

Aperto a Boscotrecase, nel Parco della Vesuvio, il cantiere per la pista ciclo/pedonale sulla ex strada ferrata della Circumvesuviana. Il percorso collegherà il centro del comune da via Cardinale G. Prisco alla nuova stazione EAV, sul prolungamento di via Calabrese, da un lato, e su via Promiscua a Boscoreale, dall'altro.

Nel mezzo, la ex stazione di piazza Matteotti, che verrà riqualificata e messa in sicurezza.

Circa 1 chilometro di percorso che in futuro potrebbe "allacciarsi" direttamente a quello ciclo-pedonale che da Torre Annunziata collegherà il litorale al Parco del Vesuvio sulla dismessa linea ferroviaria Boscoreale-Cancello.

Uno snodo importante che risulterebbe fondamentale sul piano di sviluppo turistico del territorio di Boscotrecase, dove il Comune ha pianificato l'accesso al Parco del Vesuvio dalla porta del "Sentiero del Fruscio" (i cui lavori di sistemazione inizieranno a breve), avendo appunto in piazza Matteotti un punto di partenza per i turisti che arriveranno dalla Circum attraverso la pista ciclo-pedonale, e potranno utilizzare la mobilità sostenibile per accedere al Vesuvio anche utilizzando la riqualificata strada Matrone.

Dopo anni di attesa finalmente anche la sostenibilità ambientale prende piede nel Comune vesuviano e si spera contribuisca anche a migliorare l'accesso alla decentrata stazione EAV.