A cura della Redazione

Parte oggi il bando di concorso per la ricerca di 9 operatori ecologici a tempo indeterminato per la società Ambiente Reale e per la formazione di una graduatoria che varrà per i prossimi due anni.

Tra i requisiti di partecipazione, oltre alla maggiore età, vi sono il possesso del diploma di scuola media, della patente B e il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata. Sono titoli preferenziali e consentono di avere punti maggiori il diploma o la laurea, attestati rilasciati da scuola professionale o ente abilitato equivalente e i titoli di servizio.

Per compilare la domanda si hanno venti giorni di tempo a partire da oggi, 29 febbraio 2024. Si potrà farlo esclusivamente per via telematica autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS al portale della pubblica amministrazione https://www.inpa.gov.it/. All’atto della registrazione il candidato dovrà compilare il proprio curriculum vitae.

Le prove d’esame saranno scritta e pratica. Qualora il numero di candidati dovesse essere superiore a 200 si procederà anche ad una prova preselettiva.

Tutti i requisiti sono riportati all’interno del bando.

«Finalmente riusciamo a bandire un concorso pubblico per l’azienda speciale dopo oltre 15 anni, così da sopperire a carenze endemiche. È un’opportunità di grossa importanza per il territorio: andiamo a valorizzare competenze e professionalità indispensabili per poter continuare l’attività di crescita e riorganizzazione del servizio. Partiamo con 9 operatori ecologici ma la graduatoria resterà aperta per due anni». Ha commentato il commissario straordinario di Ambiente Reale, il dottor Giampiero Perna.