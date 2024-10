A cura della Redazione

La prima edizione del "Bosco delle Zucche" ha registrato un successo straordinario, attirando più di 10.000 persone nel solo fine settimana a Boscoreale. Il villaggio tematico, allestito all’interno del Parco Pubblico di via Papa Giovanni XXIII, ha incantato grandi e piccini con le sue atmosfere autunnali, ricevendo apprezzamenti e commenti positivi da tutti i partecipanti.

"Il Bosco delle Zucche ha rappresentato non solo un momento di festa e aggregazione, ma anche un’occasione per riscoprire il nostro territorio. Siamo felici di vedere come Boscoreale sia stata capace di attrarre così tanti visitatori, mostrando il meglio della nostra comunità e delle sue potenzialità" - ha dichiarato il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro.

Toni entusiasti anche nelle parole di Antonio Di Somma, vicesindaco e assessore con delega agli eventi: "Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che con dedizione e passione hanno reso possibile questo evento. Questa prima edizione ha posto solide basi per il futuro, e siamo già al lavoro per far sì che Bosco delle Zucche diventi una tradizione annuale".