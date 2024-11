A cura della Redazione

Continua la campagna di reclutamento di nuovi volontari da inserire nel gruppo della Protezione Civile di Boscoreale.

Il gruppo comunale boschese è alla ricerca di cittadini che abbiano il desiderio di mettersi in gioco per aiutare il prossimo, proteggere il territorio e affrontare le emergenze con spirito di squadra e solidarietà.

Far parte della Protezione Civile significa contribuire a prevenire e gestire situazioni di emergenza; prestare soccorso in caso di calamità naturali, come incendi, terremoti o alluvioni; collaborare alle attività di sensibilizzazione e formazione per la cittadinanza.

Possono candidarsi tutti i cittadini maggiorenni residenti a Boscoreale, con o senza esperienza pregressa, purché motivati e disponibili a seguire i corsi di formazione organizzati dalla Protezione Civile.

La candidatura può essere presentata compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Boscoreale (CLICCA QUI).

"Il gruppo comunale della Protezione Civile deve diventare un pilastro fondamentale per la nostra comunità. Per questo invitiamo i cittadini a unirsi al gruppo di volontari: un’opportunità per fare la differenza, aiutando gli altri e proteggendo la nostra comunità" - è quanto dichiarano Pasquale Di Lauro e Ernesto Fiore, rispettivamente sindaco di Boscoreale e assessore comunale con delega alla Protezione Civile.