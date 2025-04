A cura della Redazione

Domenica 13 aprile 2025 in piazza Vargas a Boscoreale dalle ore 9 alle ore 13 si terrà il Mercato della terra - Paniere Vesuviano.

L'evento è promosso dalla Condotta Vesuviana Slow-Food e dal comune di Boscoreale ogni seconda domenica del mese.

Nella Domenica delle Palme sarà l'occasione per far conoscere i prodotti tipici dell'agricoltura vesuviana che arricchiscono le tavole in occasione della Pasqua.

E quindi riscoprire fave, piselli, carciofi, agrumi con le caratteristiche proprie del territorio vesuviano.

Particolare spazio è dedicato al Pisellocentogiorni con un apposito laboratorio del gusto previsto alle ore 11.

Piazza Vargas è dotata di un ampio parcheggio ed è adiacente alla fermata della Circumvesuviana linea Napoli - Poggiomarino via Scafati.

Inoltre a Boscoreale è possibile visitare il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e l'Antiquarium Nazionale "Uomo nel territorio vesuviano”, con l'annessa Villa rustica di epoca romana.