A cura della Redazione

Presentata ufficialmente la società Apd Trecase in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Gennaro nella serata di domenica 21 settembre, alla presenza del sindaco Raffaele De Luca, delle Associazioni e cittadini.

La neofita Associazione è una polisportiva dilettantistica senza scopo di lucro che ha visto “scendere in campo” imprenditori, giovani e professionisti che in sinergia e spirito di sacrificio hanno concretizzato il sogno di riportare il calcio a Trecase, quello stesso sogno che faceva proprio il compianto Gennaro Polì, ricordato nel corso della manifestazione.

Sul palco gli esponenti dello staff societario e l’ampia rosa, trainata dal mister Francesco Cuccia.

Al vertice il presidente Gennaro Di Maio, con il vicepresidente Domenico Di Maio, il tesoriere Tommaso De Luca, il club manager Antonio Parlato. Il direttore tecnico è Alberto Savino, mentre Luigi Cozzolino ha il ruolo di direttore sportivo e Antonello Tonzino quello di direttore generale. Due i team manager, Luigi Matrone e Stefano Liguori.

Giuseppe Cirillo e Luigi Cirillo sono rispettivamente dirigente accompagnatore e vice accompagnatore, mentre la gestione burocratica e amministrativa, nonché i rapporti con la Figc sono affidati a Maurizio Pollio e Carmine Arpaia, mentre Fiorina Izzo si occuperà delle relazioni con la stampa.

A supportare il progetto i vari sponsor: Di Maio Flex, Motor Sud di A. Tonzino, Padem (famiglia Fasolillo), Gomme e Service di L. Cozzolino, Tecnotagli di G. Cirillo, Cantine del Vesuvio, MB Costruzioni dell’Ing. A. Raiola, Energy Gap SRL e Barone Moto.

Il Trecase Calcio è ormai una realtà e disputerà le proprie gare casalinghe presso il campo “Franco Parlati” (via Salzano, Torre del Greco), militando nel campionato di Terza Categoria.

