A cura della Redazione

Domenica 14 dicembre 2025, dalle 9 alle 13, torna a Boscoreale l’appuntamento con il Mercato della Terra – Paniere Vesuviano, l’iniziativa promossa dal Comune di Boscoreale e dalla condotta vesuviana Slow Food, allestita come sempre nella centralissima Piazza Vargas.

L’edizione di dicembre sarà dedicata alle tradizioni gastronomiche vesuviane legate al periodo natalizio. I visitatori troveranno sui banchi degli agricoltori locali tutti i prodotti simbolo della tavola delle feste: il cavolo e le papacelle per l’immancabile insalata di rinforzo, le verdure fresche per la minestra maritata, i pomodorini del piennolo, gli agrumi di stagione e la frutta secca tipica delle ricette familiari.

Non mancheranno poi i prodotti artigianali del territorio, realizzati dagli agricoltori vesuviani nel pieno rispetto delle tradizioni contadine. Un’occasione ideale per riscoprire antichi sapori, scambiarsi ricette di famiglia e valorizzare la cultura enogastronomica che da sempre caratterizza l’area vesuviana.

L’area di Piazza Vargas offre ampi parcheggi per facilitare l’accesso ai visitatori. Chi arriverà in città potrà inoltre cogliere l’occasione per visitare il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e l’Antiquarium nazionale “Uomo e ambiente nel territorio vesuviano”, con l'annessa villa rustica di epoca romana, uno dei siti del Parco Archeologico di Pompei.

Una mattinata all’insegna dei profumi della terra e delle tradizioni che uniscono la comunità vesuviana in vista del Natale.

