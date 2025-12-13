Domenica 14 dicembre alle ore 17,30 a Boscotrecase, rievocazione storica dell'anno 1337, data di nascita del paese, quando Roberto d'Angiò donò il bosco a tre case madri (da cui il nome Boscotrecase). Un corteo, in vesti dell'epoca, attraverserà il Comune, da piazza Sant'Anna a piazza Municipio, accompagnato dai pistonieri di Santa Maria del Rovo e dall'Associazione Rievocatori Storici" Fantasie d'Epoca".

L'evento sarà caratterizzato dalla teatralizzazione della concessione. Fondamentale è stato il contributo storico del presidente del Centro Studi "Nicolò d'Alagno", Vincenzo Marasco. Poi seguirà il Salto nel Tempo con "Pilone e i briganti", con canti musicali e folcloristici della Compagnia Teatrale Quattro Quarti. I pannelli "Attimi e Scatti", realizzati da Antonello Selleri, daranno luce al percorso.

Il progetto è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Boscotrecase, guidata dal sindaco Pietro Carotenuto, per valorizzare l'identità e le radici storiche del paese. Parteciperà all'iniziativa anche Anna Vitiello, ambasciatrice della Gentilezza.