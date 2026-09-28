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Trecase, mercoledì l'inaugurazione della nuova Area di Accoglienza

Trecase, mercoledì l'inaugurazione della nuova Area di Accoglienza

Appuntamento alle 16 in via Casa Cirillo. La struttura nel piazzale Isabella Langella

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nuovo spazio a disposizione della comunità di Trecase. Mercoledì 30 settembre, alle ore 16, sarà inaugurata la nuova Area di Accoglienza realizzata nel piazzale Isabella Langella, in via Casa Cirillo.

Il nuovo parcheggio mette a disposizione 70 posti auto, dei quali quattro stalli destinati alla ricarica dei veicoli elettrici, tre posti per persone con disabilità e dieci spazi per le biciclette elettriche.

Ma più che un parcheggio, si può parlare di una vera e propria area di accoglienza, comprensiva di spazi per giochi per bambini, per lo sgambamento dei cani e diverse aree verdi. Insomma un luogo fruibile anche al di là della semplice sosta delle automobili.

Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili, militari e religiose, insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Luca.

L'area, come mostrano le immagini diffuse dal Comune, dispone di ampi spazi organizzati e parcheggi, oltre a una zona attrezzata e colorata destinata alla fruizione della comunità.

L'Amministrazione comunale ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare all'inaugurazione, che rappresenterà anche l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo spazio pubblico.

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