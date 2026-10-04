“Ventre Nero” a Villa Regina, il Teatro contro la violenza di genere

A cura della Redazione

Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 21:00, Villa Regina a Boscoreale, sito del Parco Archeologico di Pompei, ospiterà Ventre Nero, spettacolo della compagnia teatrale Hirondelle scritto e diretto da Maria Porzio. La vicenda di Nerone e Poppea diventa una riflessione sulla violenza di genere, in una serata che mette in relazione la memoria del mondo antico con le responsabilità del presente e invita il pubblico a riscoprire il patrimonio del territorio. Al centro dello spettacolo ci sono il possesso scambiato per amore, il controllo e la sopraffazione nelle relazioni. Attraverso Nerone e le donne della sua vita, Ventre Nero racconta come la violenza possa crescere, essere giustificata e normalizzata, fino al femminicidio. La morte di Poppea è il punto estremo di questo percorso. Roma, personificata sulla scena come madre e memoria collettiva, custodisce le vittime e consegna al pubblico il monito che attraversa il testo: «Chi colpisce una volta colpisce ancora».

La valenza sociale del progetto nasce dalla volontà di rendere riconoscibili quei comportamenti che cancellano la libertà e la dignità dell’altro. Il teatro offre uno spazio di ascolto e consapevolezza, sollecitando una riflessione sui segnali della violenza e sulla responsabilità di una comunità nel contrastarla. Una storia ambientata quasi duemila anni fa interroga così dinamiche che continuano a segnare la vita di molte donne. La scelta di Villa Regina lega questo impegno alla valorizzazione del sito archeologico e di Boscoreale. Il rapporto tra la vicenda rappresentata e il luogo che la accoglie permette al pubblico di avvicinarsi alla storia attraverso un’esperienza teatrale condivisa. L’allestimento essenziale valorizza lo spazio e lascia emergere il dialogo tra le presenze sceniche e la memoria del sito.

L’appuntamento propone il patrimonio archeologico come luogo di partecipazione culturale, capace di accogliere domande che riguardano la società di oggi. Portare il teatro a Villa Regina significa creare un’occasione per conoscere il territorio, rafforzare il legame tra cittadini e luoghi della memoria e coinvolgere anche chi vi si avvicina per la prima volta. Già rappresentato alla Villa di Poppea negli Scavi di Oplonti e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Ventre Nero torna con un nuovo cast e una rinnovata concezione registica, ma ancora con tutta la potenza del suo messaggio di denuncia. In scena Luigi Annunziata, Oreste Ciccariello, Alessanta Gaglione, Marco Gallo, Mariagrazia Marisei, Martina Mignano, Claudia Milano, Serena Novi, Tonya Porzio, Alessia Santelia, Raimondo Serpe e Rita Verdoliva. Costumi di Teresa Gallo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Informazioni per il pubblico. Sabato 10 ottobre, ore 21:00, Villa Regina, viale Villa Regina, Boscoreale (NA). L’evento è inserito nelle Giornate Europee del Patrimonio. Ingresso al parco archeologico: 1 euro, con acquisto del biglietto in loco. Non è necessaria la prenotazione.

Contatti Hirondelle: WhatsApp 389 4625510 - [email protected] - Instagram @hirondelle.ct