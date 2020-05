La celebrazione per la Festa di San Catello, un momento attesissimo dai fedeli della città di Castellammare di Stabia, avverrà in diretta streaming domenica 10 maggio a partire dalle ore 19.00 sulla pagina Facebook della Concattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello. A presiedere l’Arcivescovo Francesco Alfano che nel corso di un video messaggio pubblicato nella mattinata di sabato 9 maggio 2020 sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi ha affermato: “Sono oramai due mesi di esercizio forzato, di messa tra parentesi di tante tradizioni sociali e religiosi. Accettiamo anche questa, ma non possiamo certo ignorare. La festa del patrocinio di San Catello cosi come quella di Sant’Antonino, cadono nel mese di maggio, riportano alla gioia della natura che esplode, interpretando il bisogno di ognuno di noi: siamo noi che vogliamo esplodere e venire fuori”. Per antica tradizione, dopo la festività liturgica di San Catello nel mese di gennaio, la città di Castellammare di Stabia, festeggia nuovamente il Santo nei giorni di primavera inoltrata concedendosi momenti di distensione e di gioia. Quest’anno tutto sarò diverso. Bisognerà, infatti, attendere il 18 maggio per poter vivere le celebrazioni in chiesa. “Con senso di responsabilità, vivremo la ricorrenza del Patrocinio, senza quei segni esteriori di festa che speriamo di poter vivere quando le condizioni di sicurezza pubblica lo permetteranno. In questo momento di difficoltà, la nostra devozione ai santi, si esprimerà seguendo l’esempio della loro vita, la fede e l’amore di Cristo che sostengono la solidarietà e siamo certi, faranno sbocciare la gioia e il senso autentico della festa cristiana” – conclude Don Antonino d’Esposito, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello.