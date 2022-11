A cura della Redazione

Furto in una bigiotteria a Castellammare di Stabia, arrestato dai carabinieri.

I militari della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per furto aggravato Giuseppe Esposito, 52enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sono le 3 di notte e i Carabinieri stanno percorrendo via Catello Fusco quando notano l’uomo che passeggia ma ha le mani occupate. Trasportava, infatti, diverso materiale di pelletteria, lo fermano per controllarlo. Basta poco a capire che il 57enne, poco prima, aveva infranto la vetrina della bigiotteria poco distante per rubare quanto esposto.

L’uomo è stato arrestato mentre la merce, per un valore di circa 300 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.