Nel recente passato l’associazione L’Incrocio delle Idee di Castellammare di Stabia ha pubblicato il libro “La memoria si racconta” dove sono riportati racconti, fatti, esperienze, episodi e curiosità e pezzi di vita di anziani della comunità intervistati da volontari e volontarie che sono stati ben disponibili a incontrarli.

Un’operazione e un’esperienza positiva non solo per quanto è stato reso noto e diventato dunque patrimonio di tutti, ma anche perché ha consentito, sia pure in maniera molto parziale, di non disperdere nel tempo ricordi importanti di personaggi stabiesi che, nel silenzio più assordante, hanno scritto alcune pagine della storia locale.

L’Incrocio delle Idee ha messo in campo un’altra iniziativa che in qualche maniera segna una continuità con la pubblicazione del libro proponendo momenti d’incontri con i cittadini che, oltre ad essere noti in qualità di artisti, cantanti, scrittori, scienziati, hanno accolto l'nvito a raccontarsi per tanti altri e interessanti aspetti che hanno segnato il loro percorso di vita artistico/professionale e no.

L'Iniziativa, titolata “Storie - Racconti di vite appassionate” vede protagonista, come primo appuntamento, l’artista Anna Spagnuolo, che si racconterà venerdì 18 novembre nel corso del dialogo che avrà con Daniela Rosa Rosa.

L’iniziativa si terrà presso il salone della Parrocchia del Carmine con inizio ore 17,30.