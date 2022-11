A cura della Redazione

Controlli a tappeto dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno. Due denunce per dorga e decine le sanizioni comminate per violazioni del Codice della Strada.

Un 21enne è stato deferito per detenzione di droga a fini di spaccio. Era alla guida della sua auto e addosso aveva 9 dosi di crack, 4 di cocaina e 390 euro in contante ritenuto provento illecito.

Stessa sorte per un 22enne di Vico Pugliese, già noto alle forze dell’ordine. Era in scooter e quando si è reso conto di essere il prossimo nella lista dei controlli ha invertito la marcia, ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi. Prima di scappare ha lasciato, però, anche un borsello all’interno del quale erano conservati 30 dosi di cocaina e 557 euro in banconote di piccolo taglio. Non solo. C’era anche un bilancino elettronico per pesare le dosi e un proiettile calibro 9x21. Il giovane è stato identificato e denunciato.

Non sono mancate le contravvenzioni stradali, frutto di decine di posti di blocco organizzati in città. Quasi tutte le sanzioni irrogate riguardavano la mancanza di copertura assicurativa dei veicoli.

Infine, sono stati 3 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura.