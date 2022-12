A cura della Redazione

Daria è stata colpita da una forte crisi respiratoria ma, a causa del forte traffico, i genitori non riuscivano a raggiungere il pronto soccorso. Gli agenti del Commissariato di Sorrento l’hanno raggiunta e scortata in ospedale.

Una volta ripresa, la giovane è andata a trovare i due agenti lasciando questo messaggio: “In occasione dell’evento che stava cambiando negativamente e per sempre la mia vita voglio ringraziare gli angeli in divisa del Commissariato di Sorrento che, con il loro velocissimo intervento, hanno salvato la mia vita rendendo per me questo Natale ancora più speciale”.

Indubbiamente una bella storia che ci fa capire quanto sia importante la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, non solo per combattere il malaffare ma anche per venire incontro alle richieste di aiuto dei cittadini, quando è necessario.