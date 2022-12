A cura della Redazione

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto aggravato Giuseppe Esposito, 56enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato sorpreso poco dopo aver forzato la porta di un ristorante in via Filosa. Aveva portato via dai locali 10 bottiglie di vino e champagne per un valore di circa 700 euro.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Il 56enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.