A cura della Redazione

La GORI comunica che è in programma un intervento sulla rete idrica del comune di Castellammare di Stabia. Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 21 di mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 7 di giovedì 5 gennaio 2023, nelle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

Calata Gesù, largo Marchese De Turris, largo Pozzano, Parco Quisisana, piazza Giovanni XXIII, Salita I Marchese De Turris, Salita Quisisana, salita San Giacomo, salita Santa Croce, salita Visanola, Strada del Gesù, SS 145 Sorrentina, Strada Vecchia di Pozzano, via Arcangelo Raffaele, via Calcarella, via Castello, via Coppola, via Fratte, via Grottelle, via I e II Casa Coppolavia, via Maddalena, via Madonna della Libera, via Nuova, via Nuova Eremitaggio, via Panoramica, via Pozzano, via Privati, via Quisisana, via Raffaele Viviani, via Rivo Pozzano, via San Bartolomeo, via San Nicola, via Sant'Andrea, via Sant'Eustachio, via Santo, via Santo Spirito, via Tuoro a Monte Coppola, via Vincenzo Sarnelli, vico I Sant'Anna, vicolo Polito, vicolo Pozzano, vicolo Rivo, vicolo San Bartolomeo, vicolo Sciuscella, vicolo Spagnuolo a Privati, vicolo Spagnuolo a Quisisana, rivo San Pietro, via degli Ippocastani, vico I Francesco Cosenza, vico II Francesco Cosenza, vico Tedesco, vicolo Fondaco, tutte le rispettive traverse.

"L’interruzione del servizio - fa sapere la GORI - è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’istallazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite".