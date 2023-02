A cura della Redazione

La Gori comunica che, nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di Castellammare di Stabia.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 21,00 di mercoledì 8 febbraio 2023 alle ore 07,00 di giovedì 9 febbraio 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CORSO ALCIDE DE GASPERI

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

CORSO ITALIA

CORSO VITTORIO EMANUELE

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

PIAZZA PRINCIPE UMBERTO

PIAZZA UNITA' D'ITALIA

SALITA PONTE DI SCANZANO

STRADA NAPOLI

STRADA RISPOLI

TRAVERSA AMATO

TRAVERSA CANTIERI MERCANTILI

TRAVERSA CANTIERI METALLURGICI ITALIANI

TRAVERSA DI VIA MELE

TRAVERSA DI VIA PALAZZO TERME

TRAVERSA DI VIA SCHITO

TRAVERSA DI VIA VARO

TRAVERSA FONDO SAN CATELLO

TRAVERSA IOVINO

VIA ALESSANDRO VOLTA

VIA ALFREDO COTTRAU

VIA AMATO

VIA ANTONIO MEUCCI

VIA BENEDETTO CROCE

VIA CAIO LONGINIO PRISCO

VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR

VIA CARLO POMA

VIA CASSIODORO

VIA CLAUDIO GALENO

VIA DEI MUGNAI

VIA DEL CARMINE

VIA DEL PESCATORE

VIA DEL PITTORE IGNOTO

VIA ENRICO DE NICOLA

VIA ENRICO GAETA

VIA ERRICO ALVINO

VIA ETTORE TITO

VIA FOSSO LUNA

VIA FRANCESCO CRISPI

VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI

VIA FRANCESCO PETRARCA

VIA FRANCESCO SAVERIO MASCIA

VIA FUSCO CATELLO

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO

VIA GAETANO MARTUCCI

VIA GASOMETRO

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA GIOSUE' CARDUCCI

VIA GIOVANNI BOCCACCIO

VIA GIOVANNI PASCOLI

VIA GIUSEPPE COSENZA

VIA GROTTA SAN BIAGIO

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA IV NOVEMBRE

VIA LUIGI DENZA

VIA LUIGI EINAUDI

VIA MACELLO

VIA MARANO CATELLO

VIA MARCO MARIO

VIA MARCO TULLIO CICERONE

VIA MICHELE D'AURIA

VIA MICHELE ESPOSITO

VIA NOCERA

VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE

VIA PARIDE DEL POZZO

VIA PIETRO MANTIELLO CARRESE

VIA PIOMBIERA NUOVA

VIA PLINIO IL VECCHIO

VIA PRINCIPE AMEDEO

VIA PRINCIPESSA MAFALDA

VIA PUBLIO VIRGILIO MARONE

VIA REGINA MARGHERITA

VIA RENATO RAIOLA

VIA RIPUARIA

VIA ROBERTO BRACCO

VIA RODOLFO RISPOLI

VIA ROMA

VIA ROMANELLI

VIA SALVADOR ALLENDE

VIA SALVATORE DI GIACOMO

VIA SALVATORE QUASIMODO

VIA SAN VINCENZO

VIA SANTA MARIA DELL'ORTO

VIA SCHITO

VIA SIMMACO

VIA SURRIPA

VIA TAVERNOLA

VIA TORQUATO TASSO

VIA UGO CAFIERO

VIA UGO FOSCOLO

VIA VENEZIA

VIA VINCENZO D'AJELLO

VIA VITTORIA AGANOOR POMPILJ

VIALE DANTE ALIGHIERI

VIALE EUROPA

VIALE LIBERO D'ORSI

VIALE PUGLIA

VIALE VILLA SAN MARCO

VICO BONUCCI

VICOLO STARZA

TUTTE LE RISPETTIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’istallazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.