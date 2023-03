A cura della Redazione

Una giornata ecologica a Santa Maria la Carità, all’insegna della raccolta differenziata. Si tratta della seconda iniziativa “green” di Velia Ambiente e del Comune sammaritano, dopo l’attivazione del distributore automatico di kit buste già in funzione presso gli uffici comunali. Il primo aprile sarà attivata l'iniziativa “svuota cantine”, che si aggiunge al già collaudato servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti attraverso la prenotazione al numero verde.

Dalle ore 8:30 alle ore 12:00 ddi sabato, i cittadini avranno la possibilità di smaltire Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche), ingombranti, abiti usati e oli esausti presso la zona industriale di via Fusaro, dove sarà allestito un eco-punto in cui potersi recare muniti di codice fiscale dell’utente intestatario della Tari.

Ogni utenza potrà consegnare agli addetti un massimo di tre pezzi tra rifiuti ingombranti e Raee. In particolare sarà possibile conferire lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, TV, armadi, tavoli, mobili vari, divani, poltrone, sedie e strutture dei letti, giocattoli voluminosi, assi da stiro, valigie. In aggiunta, abiti in buono stato e olii di origine organica e alimentari.