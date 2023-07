A cura della Redazione

Mentre continuano in via Salita Quisisana a Castellammare di Stabia le verifiche tecniche dopo il crollo del muro di contenimento di un terrapieno, l’Amministrazione comunale, dovendo far fronte alle necessità di 12 nuclei familiari evacuati da un fabbricato adiacente, e fino alla messa in sicurezza dell’area, ha deciso di prevedere un contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) destinato all’assistenza delle persone coinvolte in eventi calamitosi.

Ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata oggetto di sgombero a seguito dell’Ordinanza Commissariale del 19 luglio, ed effettivamente sgombrata, andrà un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito, rispettivamente, in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

I benefici economici sono concessi a decorrere dalla data dell’effettivo sgombero dell'immobile oggetto dell’ordinanza, e sino a che la stessa ordinanza sia revocata, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. Per l’accesso al beneficio, il richiedente dovrà presentare istanza presso l’Ufficio del Servizio Sociale.

Il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare, ovvero senza l’intervento o l’intermediazione della pubblica amministrazione con spese a carico di questa.