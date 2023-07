A cura della Redazione

Crollo in via Salita Quisisana a Castellammare di Stabia. Nella zona erano in corso lavori (autorizzato) di demolizione di un fabbricato, e, secondo quanto riferisce il Comune, ha ceduto un muro di contenimento di un terrapieno che ha interessato indirettamente anche il fabbricato adiacente.

Sul posto Polizia, vigili urbani, vigili del fuoco e tecnici comunali.

L'area è interdetta, mentre si sta procedendo a tutte le verifiche necessarie per accertare le conseguenze del dissesto.

Disposto, con ordinanza della Commissione Straordinaria, lo sgombero del fabbricato adiacente che è stato raggiunto dallo smottamento: l'amministrazione comunale si sta facendo carico della allocazione di 10 nuclei familiari.

Il Comune diffiderà la ditta esecutrice dei lavori alla messa in sicurezza dell'area.