Paura questa mattina a Torre Annunziata, in via Federico Talamo 3, a pochi passi dalla chiesa del Carmine. Un incendio ha interessato il portone d’ingresso di uno stabile, facendo scattare l’intervento immediato dei Carabinieri della sezione radiomobile.
Le fiamme hanno provocato danni circoscritti all’ingresso dello stabile, senza conseguenze per le persone.
Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e accertare le cause del rogo. Al momento non si esclude la matrice dolosa.
