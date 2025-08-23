A cura della Redazione

Momenti di paura nella notte a Torre del Greco, dove alcuni sconosciuti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco in via Fontana, all’altezza del civico 54.

Nel mirino un’autovettura appena parcheggiata, all’interno della quale si trovava un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione, altri colpi sarebbero stati esplosi contro una palazzina distante poche centinaia di metri. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, con rilievi a cura del Nucleo investigativo di Torre Annunziata e del Nucleo operativo di Torre del Greco, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.