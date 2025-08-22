A cura della Redazione

I riflettori sulla sicurezza alimentare restano accesi e, nelle ultime ore, i Carabinieri hanno intensificato i controlli a Torre del Greco.

Sul litorale cittadino, i militari della compagnia locale insieme ai colleghi del NAS hanno passato al setaccio le attività legate alla vendita ambulante di alimenti, con particolare attenzione al rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tracciabilità dei prodotti.

Paninoteca sotto sequestro

Nel corso delle ispezioni, i Carabinieri hanno riscontrato carenze igieniche e irregolarità nella tracciabilità degli alimenti in una paninoteca. L’intervento ha portato al sequestro di circa 20 chili di prodotti alimentari e all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro.

Irregolarità anche per una venditrice di trippa

Non sono mancati problemi anche in un altro punto di vendita: una rivenditrice di trippa è stata sanzionata per carenze igieniche e per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. In questo caso, la multa ammonta a 2mila euro.

Il bilancio

In totale, le operazioni hanno portato al sequestro di prodotti alimentari privi di idonea documentazione e a sanzioni per 5mila euro complessivi.

Un’attività che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso la tutela della salute dei cittadini e il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica.