A cura della Redazione

Weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre da non perdere a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Torna il Memorial Correale, organizzato dai soci dell’Associazione Circolo “Tempo Libero”, iscritta alla FSFI (Federazione fra le Società Filateliche Italiane), che hanno sempre creduto e sostenuto la validità dell’iniziativa dal 1994.

Quest’anno lo spazio espositivo utilizzato sarà di nuovo quello all’interno dell’ex Tendostruttura comunale, ampia sala, situata al centro della città, in viale Puglia n. 4, a pochi passi dalle due uscite della Circumvesuviana Napoli-Sorrento.

Giunta alla 59a edizione, la kermesse è dedicata sia gli appassionati di collezionismo che semplici curiosi, i quali potranno usufruire della professionalità di esperti operatori del settore provenienti da ogni zona d’Italia, di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartoline, bibliofilia, gettoni, schede telefoniche e oggettistica varia.

Per ampliare il palcoscenico e garantire una maggiore partecipazione, in esposizione delle vere chicche, i dischi in vinile, con una selezione di grandi album sia di musica italiana che estera, unici nel loro genere, rari e preziosi.

Inoltre, per la gioia femminile, un vasto assortimento di bijoux vintage, accessori anni '50, '60, ’70, abbigliamento e oggetti di cucito creativo e per i più piccoli, giocattoli d’epoca per far rivivere insieme ai nonni delle emozioni indescrivibili.

Un lungo viaggio fra storia e memoria, un vortice di condivisione e partecipazione tra particolari collezioni, quasi sconosciute, ormai in disuso: monete antiche e moderne, francobolli, banconote italiane ed estere, decorazioni militari, cartoline, dischi in vinile, medaglie, bijoux e abbigliamento vintage, storia postale, giocattoli, gettoni, tokens, stampe, orologi, folder, bollettini illustrativi, interi postali, album, immagini sacre, carte telefoniche, quotidiani, locandine, libri, cataloghi, fumetti, figurine, calendari militari, penne da scrittura, pins, spille, oggettistica varia, accessori e raccoglitori.

Gli orari di apertura e chiusura sono sabato 23 settembre, dalle ore 9 alle 18, mentre domenica 24 settembre, dalle ore 9 alle 12. L’ingresso è libero, a disposizione servizio di catering con specialità locali, adiacente alla Tendostruttura. Per i visitatori vari parcheggi privati custoditi e videosorvegliati disponibili.

Sarà possibile acquistare, vendere materiale da collezionismo, far valutare francobolli o periziare monete e banconote.