A cura della Redazione

Droga in penisola sorrentina, arrestato un 44enne di Massa Lubrense.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Sorrento hanno controllato in via Canale un uomo a bordo di un’auto, trovandolo in possesso di 250 euro. Soldi sui quali i poliziotti hanno voluto vederci chiaro. Così sono scattate le verifiche presso la sua abitazione ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché, con il supporto di un’Unità Cinofila, sono stati rinvenuti una busta contenente 195 grammi circa di marijuana, altri 95 grammi della stessa sostanza contenuta in un barattolo ed altri piccoli contenitori e bustine nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.

L'uomo, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.