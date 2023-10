A cura della Redazione

Commemorazione dei defunti, a Castellammare di Stabia il Comune impartisce le disposizioni per le visite ai propri cari e le modalità di accesso al cimitero.

Il Camposanto sarà aperto nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. L'1 e 2 novembre, invece, oraio continuato dalle 7.30 alle 17.

I cittadini potranno giungervi usufruendo di servizi navette (in basso, gli orari e i punti di partenza e arrivo)

Per quanto attiene alle regolamentazione del transito veicolare, il Comando di Polizia Locale ha stabilito che nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 ottobre, dalle ore 9 alle 13, in via Napoli - nel tratto compreso tra via Libero D'Orsi e traversa Cantieri Mercantili - è istituito il senso unico di circolazione in direzione centro cittadino.

Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, invece, dalle ore 7 alle 17 viene predisposto il divieto di circolazione nello stesso tratto di via Napoli, ad eccezione dei veicoli che trasportano persone disabili. In deroga, è consentito l'accesso dall'intersezione con traversa Cantieri Mercantili e con obbligo di procedere a passo d'uomo per i soli residenti nel tratto di via Napoli compreso tra l'intersezione con traversa Cantieri Mercantili e il civico 126 per raggiungere i siti privati di rimessa dei propri veicoli.

Su ambo i lati del tratto di via Napoli interessato dal provvedimento, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata, così come nel piazzale del nuovo Cimitero e nei vialetti laterali.