La Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 20:00 di giovedì 16 novembre 2023 alle ore 06:00 di venerdì 17 novembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:



CORSO ALCIDE DE GASPERI

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

CORSO VITTORIO EMANUELE

SALITA PIAZZA GRANDE

SALITA QUISISANA

SALITA SAN GIACOMO

SALITA VISANOLA

STRADA DEL GESU'

STRADA NAPOLI

TRAVERSA CANTIERI MERCANTILI

TRAVERSA DI VIA DON BOSCO

VIA AMATO

VIA BENEDETTO BRIN

VIA CAIO DUILIO

VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR

VIA CAMPO DI MOLA

VIA COGNULO

VIA DEL CARMINE

VIA DOGANA REGIA

VIA ERRICO ALVINO

VIA FONTANELLE

VIA FRANCESCO PETRARCA

VIA FRANCESCO SAVERIO MASCIA

VIA FUSCO CATELLO

VIA GASOMETRO

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA GIOSUE' CARDUCCI

VIA GIOVANNI BOCCACCIO

VIA GIOVANNI PASCOLI

VIA GIUSEPPE BONITO

VIA GIUSEPPE COSENZA

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA GUGLIELMO ACTON

VIA IV NOVEMBRE

VIA LUIGI DENZA

VIA MACELLO

VIA MARANO CATELLO

VIA MARCO MARIO

VIA MICHELE ESPOSITO

VIA NOCERA

VIA NUOVA

VIA PIETRO MANTIELLO CARRESE

VIA PLINIO IL VECCHIO

VIA PUBLIO VIRGILIO MARONE

VIA RAFFAELE VIVIANI

VIA REGINA MARGHERITA

VIA RENATO RAIOLA

VIA RODOLFO RISPOLI

VIA ROMA

VIA SALVADOR ALLENDE

VIA SALVATORE DI GIACOMO

VIA SALVATORE QUASIMODO

VIA SAN BARTOLOMEO

VIA SAN BENEDETTO

VIA SAN VINCENZO

VIA SANTA CATERINA

VIA SANTA MARIA DELL'ORTO

VIA SAVORITO

VIA SILIO ITALICO

VIA SURRIPA

VIA TAVERNOLA

VIA UGO FOSCOLO

VIA VINCENZO SARNELLI

VIALE DANTE ALIGHIERI

VIALE DON BOSCO

VIALE EUROPA

VICO SANT'ANNA

VICOLO MASCELLA

VICOLO RIVO

VICOLO STARZA

TUTTE LE RISPETTIVE TRAVERSE



L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’istallazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.



La società segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.