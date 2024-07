A cura della Redazione

"Un giusto mix di donne e uomini con esperienza, competenza, radicati sul territorio e con una forte conoscenza della città, con l'obiettivo di far ripartire Castellammare di Stabia e riallacciare quel rapporto con le persone sfiduciate dall'inerzia e dalla cattiva politica".

Così ha dichiarato Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, nel presentare la sua squadra di governo.

Il sindaco terrà per sé la delega alla Cultura, agli Eventi e alla Città dei parchi. Il suo vicesindaco, nonché assessore ai Lavori Pubblici e alle Terme, sarà Giuseppe Di Capua, ex dirigente del Comune di Castellammare.

La delega al Turismo e allo Sport sarà di competenza di Nunzia Acanfora, mentre quella al Bilancio e alle Politiche Sociali è stata affidata ad Alessandra Polidori, dirigente del Comune di Napoli. L'assessore all'Urbanistica sarà Giuseppe Guida, mentre la professoressa Annalisa Di Nuzzo ricoprirà il ruolo di assessore all'Educazione e all'Identità stabiese. Il professor Beniamino Di Martino, invece, sarà l'assessore alle Smart Cities, mentre il dottor Giuseppe Cioffi ricoprirà il ruolo di assessore alle Politiche Sanitarie.

"Questa è una giunta voluta dal sindaco, sarà la giunta della ripartenza. Come sapete, in queste settimane ho avuto modo di confrontarmi in più occasioni con le forze politiche di maggioranza per cercare di formare una squadra politica. L'ipotesi non si è concretizzata. Siamo arrivati a metà luglio e la città non può più attendere", ha proseguito il primo cittadino.

"Il nostro obiettivo ora è riconquistare la fiducia dei cittadini verso la cosa pubblica e possiamo farlo solo lavorando nell'interesse della città. Non è una giunta a tempo determinato, ma naturalmente come in tutti i processi politici ci sarà una valutazione delle capacità amministrative, in collaborazione con i consiglieri comunali, per apportare eventuali correzioni", ha concluso Vicinanza.

I nomi, i curricula e le deleghe assessoriali

VICINANZA LUIGI

Deleghe: Cultura, Eventi, Città dei Parchi

ACANFORA NUNZIA

Deleghe: Città del turismo e dello sport

CV: Funzionario Amministrativo Regione Campania. Laureata in Scienze Politiche presso l'Università Federico II di Napoli, ha lavorato presso l'ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania.

CIOFFI GIUSEPPE

Deleghe: Salute e Sanità

CV: Laurea in medicina e chirurgia; specialista in psichiatra. Ha lavorato presso la salute mentale di Lauria (Pz), di Torre del Greco, di Castellammare di Stabia, e dal 2001 di S.Agnello. Dal 2014 direttore della Unità operativa di salute mentale di Sorrento. In pensione dal 01/03/2024.

DI CAPUA GIUSEPPE

Deleghe: Lavori Pubblici, Terme, Vicesindaco

CV: Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli. Per più di 10 anni capo servizio dei Servizi Sociali del Comune di Castellammare di Stabia. Ha ricoperto il ruolo di assessore comunale.

DI MARTINO BENIAMINO

Deleghe: Smart Cities

CV: Professore Ordinario di Ingegneria Informatica all'Universita' della Campania "Luigi Vanvitelli". È VicePresidente dell' Associazione Nazionale dei Docenti Universitari di Ingegneria Informatica (GII), e Presidente della IEEE Technical Community on Cloud. È membro della Giunta del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica, e del Consiglio Consortile del Cineca. E' Professore Aggiunto all' Universita' Asia di Taiwan, ed e' stato Ricercatore e Professore Aggiunto all' Universita' di Vienna. Insegna e svolge attività di ricerca in progetti internazionali su Intelligenza Artificiale, High Performance e Cloud Computing, Ingegneria del Software e Smart Cities.

DI NUZZO ANNALISA

Deleghe: Educazione e Identità Stabiese

CV: Antropologa culturale, insegna geografia delle lingue e delle migrazioni Università Suor Orsola Benincasa, PhD in Antropologia culturale, processi migratori, diritti umani, Direttore scientifico del Festival della Filosofia in Magna Grecia fa parte del Centro di Ricerca interuniversitario I_LAND (Identity, Language and Diversity)

GUIDA GIUSEPPE

Deleghe: Urbanistica e rigenerazione urbana

CV: Docente di Urbanistica al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Laureato con lode in architettura è dottore di ricerca in Urbanistica e Pianificazione Territoriale ed è Membro del Direttivo della sezione campana dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. Si occupa, in particolare, dei temi della riqualificazione urbana di aree degradate e dei territori della dismissione industriale in un'ottica sostenibile e rigenerativa. Ha vinto il premio Portus alla Biennale di Architettura di Venezia per il progetto Riqualificazione Urbana e Paesaggistica a Vico Equense. Nel 2007 vince il primo premio al Concorso di Idee “Riqualificazione sostenibile di un quartiere Iacp” a Castellammare di Stabia bandito dall’allora Istituto Autonomo Case Popolari. È autore di libri e saggi scientifici sull’urbanistica e la pianificazione del territorio e partecipa a ricerche nazionali (Prin) ed internazionali (Horizon) ed è consulente scientifico di numerosi enti pubblici per la redazione di strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica.

POLIDORI ALESSANDRA

Deleghe: Bilancio e Politiche Sociali

CV: Laureata in Economia e Commercio e abilitata alla professione di dottore commercialista, è stata: direttore della Divisione Master di Profingest (oggi Bologna Business School); dirigente della Formazione nell'ambito della Direzione Generale del comune di Napoli; dirigente della Comunicazione dei fondi europei nell'ambito dell'Autorità di Gestione dei Fondi Europei della presidenza della regione Campania. Dal 2019 funzionario Economico-Finanziario presso il Comune di Napoli, Area Educazione, per il coordinamento e la gestione dei nidi d'infanzia e dei fondi SIEI. Oggi con incarico di elevata qualificazione per la realizzazione di progetti innovativi e di sviluppo finalizzati alla qualificazione del sistema educativo e la formazione del personale e per le azioni di contrasto alla dispersione scolastica.