Castellammare di Stabia. Commemorazione dei defunti 2024: ecco il dispositivo traffico





Per agevolare la fruizione del Cimitero di Castellammare di Stabia, in occasione delle celebrazioni per la commemorazione dei defunti, saranno adottate a partire dal 27 ottobre e fino al 2 novembre una serie di misure straordinarie fino a sabato 2 novembre, per gestire il traffico e garantire una fruizione ordinata dell'area intorno al Cimitero Comunale. Nei giorni 1 e 2 novembre previste anche navette gratuite.

Dispositivo di traffico. Ecco le modifiche e i provvedimenti che riguarderanno il traffico cittadino nell'area che insiste intorno ai Cimiteri Comunali, sia Storico che Nuovo. Domenica 27 ottobre 2024, dalle 9.00 alle 13.00, sarà istituito un senso unico di circolazione in via Napoli, nel tratto compreso tra Traversa Cantieri Mercantili e Via Libero D’Orsi, in direzione del centro cittadino (da Torre Annunziata verso il centro). Nei giorni venerdì 1 e sabato 2 novembre, dalle 7.00 alle 17.00, la stessa area sarà interdetta alla circolazione di tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio di persone invalide, veicoli di polizia, soccorso, Forze Armate, trasporto pubblico (autobus e taxi) e veicoli di rappresentanza dell’Ente.



In deroga, è consentito l’accesso ai veicoli dei residenti nel tratto di Via Napoli tra l’intersezione con Traversa Cantieri Mercantili e il civico 126, esclusivamente da tale intersezione e con obbligo di procedere a “passo d’uomo”, per raggiungere i propri siti di rimessa. È istituito, su ambo i lati del tratto di Via Napoli interdetto, un divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli.



Orario Cimitero. In occasione della commemorazione dei defunti, i Cimiteri Comunali, sia Storico che Nuovo, seguiranno il seguente orario: mercoledì 30 ottobre dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; giovedì 31 ottobre, venerdì 1 e sabato 2 novembre orario continuato dalle 7.30 alle 17.00.



Celebrazioni Eucaristiche. Venerdì 1 novembre, solennità di tutti i Santi, e sabato 2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti, le Sante Messe nella Cappella del Cimitero saranno celebrate alle ore 9.00, 10.00, 12.00 e 16.00. Sabato 2 novembre, alle 10.00, la celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Al termine della Santa Messa seguirà la benedizione delle tombe nel Cimitero Storico e Nuovo e onoranze alla tomba del Milite Ignoto con la deposizione delle Corone di Alloro da parte dell'Amministrazione Comunale.



Servizio Navetta Gratuito. Nei giorni di venerdì 1 e sabato 2 novembre 2024, saranno disponibili navette gratuite con partenza da Piazza Giovanni XXIII (fermate Piazza Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti, Via Alcide De Gasperi) alle ore 8.30, 10.00, 11.35, 14.00, 15.00 e 16.00. Le partenze dai cimiteri verso il centro città sono previste alle ore 9.25, 11.20, 12.20, 14.40, 15.45 e 16.45. Un'altra linea parte da Piazzetta Bracco (fermate via Cosenza altezza Villa Gabola e Supermercato Despar; Viale Europa Ospedale San Leonardo, Via Annunziatella civico 33) alle ore 8.30, 10.00, 11.35, 14.00, 15.00 e 16.00, con le stesse partenze dai cimiteri.