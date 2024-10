A cura della Redazione

L’Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, in collaborazione con il “Comitato per gli Scavi di Stabia fondato nel 1950 Ets”, promuove per domenica 3 novembre 2024 alle ore 11 nel Cimitero storico della città un percorso di riscoperta delle “tombe illustri”, a partire da quella del fondatore del Comitato Libero D’Orsi, con l’obiettivo di consentire alla cittadinanza di riscoprire l’importanza per la memoria collettiva - oltre che per un comune senso di pietas - delle storie di alcuni dei protagonisti della vita cittadina tra Ottocento e inizi del Novecento.

Durante il percorso, con l’intervento di Catello Vanacore socio del Comitato e ricercatore di storia locale, saranno illustrati personaggi e ricordi legati a una ventina di sepolture storiche comprese tra il 1840 e gli inizi del Novecento che testimoniano aspetti della vita civile, sociale, culturale e religiosa della città, compreso il Monumento ai caduti di tutte le guerre.