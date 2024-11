A cura della Redazione

Lunedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l'Amministrazione Comunale di Castellammare di Stabia, in collaborazione con l'Associazione Marinai d'Italia, organizza una serie di celebrazioni per rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la patria e per ricordare il valore delle Forze Armate italiane.

“Oggi, più che mai, dobbiamo ricordare che l’Italia è una e indivisibile. Celebrare questa giornata significa onorare il sacrificio di chi ha combattuto per un Paese unito e libero, ma anche riaffermare il nostro impegno per preservare l’unità e i valori democratici della nostra Repubblica. Le Forze Armate sono il simbolo di questa unità, e il loro coraggio ci ricorda l’importanza della coesione nazionale" - è quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.

Il programma della cerimonia di lunedì 4 novembre 2024 è il seguente:

ore 9,30 – Raduno in Piazza Matteotti;

ore 10,00 – Inizio del corteo, guidato dalla banda musicale, lungo il seguente itinerario: Corso Vittorio Emanuele, Via Mazzini, Piazza Giovanni XXIII;

ore 10,30 – Santa Messa presso la Cattedrale, seguita dalla benedizione e dalla deposizione della corona all'ARA PACIS. A seguire, ci sarà la deposizione delle corone di alloro presso: Monumento Stabia al Marinaio; Monumento ai Caduti delle Fosse Ardeatine; Monumento ai Caduti in Piazza Principe Umberto e infine, una delegazione renderà omaggio al Sacrario posto nella Basilica di Pozzano.