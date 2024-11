A cura della Redazione

Oltre 100 i veicoli fermati dagli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia nell'ambito del "Progetto Sicurezza", che ha previsto la presenza di pattuglie in città fino alle ore 24 nelle giornate di venerdì e sabato.

L'operazione ha visto anche il supporto dei carabinieri, che hanno identificato 82 persone. Presidio fisso e posti di blocco nell'area della Villa Comunale fino a piazza Giovanni XXIII, piazza Matteotti, la zona della Cassa Armonica e viale Europa.

Gli agenti si sono avvalsi inoltre delle telecamere "Street Control". Tra l'altro sono state elevate 29 contravvenzioni per diverse violazioni del codice della strada, di cui 20 per mancata revisione e 6 per circolazione senza assicurazione.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.