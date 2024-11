A cura della Redazione

“Investimenti pubblici: chi ne ha beneficiato deve dialogare con la città”.

Sbotta il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza: “La mia città merita rispetto, Continuerò a ripeterlo sempre. Non siamo disposti a ripetere vecchi schemi che non hanno portato nulla in termini di servizi, vivibilità o opere. Non si scherza con il futuro della città e degli stabiesi".

"La decisione di Marina di Stabia di chiedere alla ZES la riconvocazione della conferenza dei servizi con la stessa documentazione e lo stesso progetto dei mesi scorsi -continua - è un’azione che non possiamo accettare. La competenza per la convocazione resta in capo al sindaco di Castellammare. Il futuro di Marina di Stabia sarà quindi oggetto di un consiglio comunale. Quel porto ha l’obbligo morale di aprirsi alla città e di dialogare con essa".